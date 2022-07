Bologna | mercato senza budget La cessione di Svanberg e Hickey non basta

Pubblicità

bobasket2016 : ??COLPO DI MERCATO DEL BOLOGNA BASKET 2016, ARRIVA BORKO KUVEKALOVIC ??Comunicato stampa online sul nostro sito… - RealSpawn77 : @Nicholas_EffeTi Neanche nell'anno del mercato migliore, quello che chiedevamo a gran voce da tempo, riusciamo ad e… - 1000Cuori : ?? Il Resto del Carlino - Le parole di De Leo e il punto sul mercato, sono giorni di ottimismo in casa rossoblù ?? - Carlino_Imola : Imolese-Bologna, l’asse di mercato ora ingrana - conant1951 : @TuttoSalerno ancora con questa litania di un mercato che langue, che ca….stanno facendo udinese,spezia,lecce,cremo… -

il Resto del Carlino

...fuoridel Salisburgo per il francese Solet , prima scelta già da molto tempo. E poi: tra i tanti seguiti e inseguiti per l'attacco non bisogna dimenticare Orsolini e Barrow del(...... come confermato domenica dal giornalista esperto diAdrian Wojnarowski. Utah " che sta ... Cresciuto nella Virtus, nel 2016 era passato all'Olimpia Milano dopo la retrocessione della ... Bologna Fc mercato, ecco Angeli: "Era il mio sogno" Comincia col botto il mercato per il Bologna Basket 2016. I rossoblu aggiungono al loro roster un giocatore di grande esperienza e qualità come Borko Kuvekalovic, ala serba di 2 m, classe ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Alessandro Micai non vestirà ...