Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti lunedì 18 luglio

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a182022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 3.262 nuovi, 12, 2.467 tamponi molecolari, 40 ricoverati in terapia intensiva, 1.538 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

... per adolescenti rischio contagio doppio rispetto ad anziani Nelle note delsi legge che:... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 41.142 in10.744 in Campania 14.932 ...E nelquotidiano vengono riportati 112 morti , che portano il numero totale delle ... Seguono il Lazio e la, rispettivamente con 3.708 e 3.262 casi. Oltre 3mila nuovi infetti anche ... Covid oggi, bollettino Italia e Lombardia 18 luglio: contagi, morti e ricoveri VARESE – In Lombardia stabili i ricoverati nelle terapie intensive (40). A fronte di 14.924 tamponi effettuati, sono 3.262 i nuovi positivi (21,8%). Quasi 700 nuovi casi a livello locale; in ...Sono in calo a 31.204 i nuovi contagi da Covid-19 (-36mila) con il consueto calo dei tamponi nei giorni festivi (135mila, -162mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che ...