Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Biasin: '#Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato' - ZlatanSs89 : RT @espertheo: Biasin che prova a spiegare qui dentro il perché l’Inter abbia fatto bene a mollare Dybala e Bremer - leonzan75 : RT @espertheo: Biasin che prova a spiegare qui dentro il perché l’Inter abbia fatto bene a mollare Dybala e Bremer - competenza96 : RT @espertheo: Biasin che prova a spiegare qui dentro il perché l’Inter abbia fatto bene a mollare Dybala e Bremer - espertheo : Biasin che prova a spiegare qui dentro il perché l’Inter abbia fatto bene a mollare Dybala e Bremer -

Il passaggio di Pauloalla Roma è la notizia bomba del giorno. Molti tifosi dell' Inter avevano smesso da tempo di ... Fabriziop rima di tutto fa i complimenti ai Friedkin per l'affare: ...... infatti, il nome più ricorrente tra i tifosi è quello di Paulo. Discorso identico per la B,... Senza l'indizio di, infatti, molti hanno puntato su Mauro Icardi , ma la Q complica non poco ...Paulo Dybala non ha ancora scelto la prossima destinazione. Sul proprio account Twitter, Fabrizio Biasin si è interrogato così sull'argentino: "Un ...Paulo Dybala non ha ancora sciolto le riserve in merito al proprio futuro. Dopo l'addio alla Juventus, l'attaccante argentino sembrava essere promesso sposo dell'Inter, ...