Bellanova | «Maicon e Zanetti idoli Sul mio passato milanista…»

Bellanova sul suo passato al Milan: «Grazie a loro sono all'Inter: squadra che ho sempre tifato da bambino» Ai microfoni di DAZN, ha parlato l'esterno dell'Inter Raul Bellanova: tra il suo passato milanista e l'orgoglio di essere tifoso nerazzurro. «Sono tifoso dell'Inter fin da piccolo nonostante il mio passato milanista. La foto con la maglia del Milan? Avevo sei anni quell'età fai cose senza pensarci: sono sempre stato interista, ma se sono qua è grazie proprio al Milan». idoli – «Maicon e Zanetti sono i principali anche perché facevano il mio ruolo». INZAGHI – «Il mister punta molto sui giovani, ci lavora molto bene, conosce molto bene questo modulo e valorizzato tanti giocatori come ad esempio Lazzari, Perisic, Dumfries e Darmian.

