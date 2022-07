Belen Rodriguez e Stefano De Martino più innamorati che mai: tramonto in barca, poi il bacio su Instagram (Di lunedì 18 luglio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in una gita al mare, poi lo scatto pubblico che accende i fan. Leggi su comingsoon (Di lunedì 18 luglio 2022)Deinsieme in una gita al mare, poi lo scatto pubblico che accende i fan.

Pubblicità

Gigipannone : RT @caliendo_emi: Preferire Deulofeu a Dybala è come preferire Luciana Littizzetto a Belen Rodriguez. - pasquale_caos : RT @caliendo_emi: Preferire Deulofeu a Dybala è come preferire Luciana Littizzetto a Belen Rodriguez. - chiachiacchera : RT @Daniela_Galea: Ponza, 10 anni dopo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino. 10 anni di montagne russe ma 10 anni d'amore, dove io c'ero… - Albert_Caeiro : @MichelaMgl Tu sei una spanna abbondante sopra Belen Rodriguez... - ayathofragile : RT @caliendo_emi: Preferire Deulofeu a Dybala è come preferire Luciana Littizzetto a Belen Rodriguez. -