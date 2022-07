Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati in vacanza: ecco le FOTO al mare che fanno sognare i fan (Di lunedì 18 luglio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ufficialmente insieme e non hanno più paura di mostrarsi alla luce del sole. La coppia ha passato un romantico weekend a Ponza, senza i figli, ed è stata avvistata da diversi curiosi. La loro reazione, però, è stata tutt’altro che risentita. Leggi anche: Lory Del Santo e... Leggi su donnapop (Di lunedì 18 luglio 2022)Desono tornati ufficialmente insieme e non hanno più paura di mostrarsi alla luce del sole. La coppia ha passato un romantico weekend a Ponza, senza i figli, ed è stata avvistata da diversi curiosi. La loro reazione, però, è stata tutt’altro che risentita. Leggi anche: Lory Del Santo e...

Pubblicità

infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Un bacio tra le onde dopo il silenzio social - infoitcultura : Belén Rodriguez e Stefano De Martino, il primo bacio social (dopo il terzo ritorno di fiamma) - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino più innamorati che mai: tramonto in barca, poi il bacio su Instagram - infoitcultura : Belen Rodriguez, l'indiscrezione riempie il cuore di gioia: la famiglia si allarga - palermomaniait : Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino fuga romantica in barca e baci tra le onde - -