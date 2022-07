Belén Rodriguez e Stefano De Martino, il primo bacio social (dopo il terzo ritorno di fiamma) (Di lunedì 18 luglio 2022) Che i due fossero tornati insieme (di nuovo) l'aveva confermato la stessa argentina lo scorso aprile. Ma ora la reunion - documentata anche da tante foto rubate - ha la consacrazione ufficiale Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 luglio 2022) Che i due fossero tornati insieme (di nuovo) l'aveva confermato la stessa argentina lo scorso aprile. Ma ora la reunion - documentata anche da tante foto rubate - ha la consacrazione ufficiale

Pubblicità

chiachiacchera : RT @Daniela_Galea: Ponza, 10 anni dopo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino. 10 anni di montagne russe ma 10 anni d'amore, dove io c'ero… - Albert_Caeiro : @MichelaMgl Tu sei una spanna abbondante sopra Belen Rodriguez... - ayathofragile : RT @caliendo_emi: Preferire Deulofeu a Dybala è come preferire Luciana Littizzetto a Belen Rodriguez. - Jose_Orlando_94 : RT @caliendo_emi: Preferire Deulofeu a Dybala è come preferire Luciana Littizzetto a Belen Rodriguez. - VALERIAVITIELL7 : RT @caliendo_emi: Preferire Deulofeu a Dybala è come preferire Luciana Littizzetto a Belen Rodriguez. -