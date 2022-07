Bct 2022 | Claudio Bisio e Piero Chiambretti tra gli ospiti della quinta giornata

(Di lunedì 18 luglio 2022) Bct Festival Benevento Cinema e Tvnellasono stati protagonisti due volti del piccolo e grande schermo:. Bct, premio alla carriera aBct, tra gli– Ph © Domenico OrfitelliIl conduttore di Torino nel talk tenutosi a Piazza Santa Sofia ha ripercorso la sua vita televisiva raccontando ai presenti 45 anni di esperienze tra radio (agli esordi), tv con il debutto sulle reti Rai dove ha inventato e condotto nuovi format, per poi approdare a La 7. Nell’emittente di Tronchetti Provera lancia il late show Markette, che riscuote un grande successo ed è ...

Pubblicità

TV7Benevento : CALA IL SIPARIO SUL BCT 2022. FRASCADORE: “RISULTATO ECCELLENTE, GRANDE QUALITA'. LA MIGLIORE EDIZIONE” -… - NTR24 : BCT, chiusura con l’omaggio a Tognazzi. Risate con Giraud e il duo Di Biase-Nuzzo - claudiocalaio : Il centenario di Ugo Tognazzi chiude la 6^ edizione del Festival Bct. Gianmarco e Maria Sole: “Grazie per l’omaggi… - AleCaruso87 : RT @redazionerumors: Tommaso Zorzi con la drag queen Priscilla e la giurata di Drag Race Italia Chiara Francini ha ritirato l'ennesimo prem… - redazionerumors : Ospite al Bct di Benevento Piero Chiambretti svela i suoi progetti per il futuro e smentisce il titoli del nuovo pr… -

... tanta qualità e grande partecipazione che ha gradito la proposta delche ha coinvolto i punti di riferimento del centro storico della città adatti chiaramente ad un evento con queste ...La De Girolamo, infatti, è stata tra gli ospiti della serata di apertura della sesta edizione del, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Grande emozione per l'ex ministro del ...Per la sesta serata del BCT, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, occhi puntati sui fratelli Gian Marco e Maria Sole Tognazzi. Presenti anche l’attore protagonista de ‘La sposa in ...Tale riconoscimento, ottenuto nella sezione del festival riservata ai cortometraggi realizzati dalle scuole, nasce da una sperimentazione didattica virtuosa legata all'offerta formativa della scuola, ...