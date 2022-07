Basket, Europei Under 20: Italia ko con Israele ai supplementari (Di lunedì 18 luglio 2022) Terza e ultima sfida della fase a gironi per l’ItalBasket Under 20 e dopo le vittorie con Portogallo e Grecia, avversaria di giornata era Israele. E come nelle prime due sfide domina l’equilibrio, con il match che è stato deciso ai supplementari. Ottimo avvio dell’Italia, che trova subito una tripla con Davide Casarin e scappa via sull’8-2 dopo tre minuti di gioco. Si blocca un po’ l’attacco azzurro, anche se la difesa continua a fermare le folate israeliane nella prima metà del quarto. Un canestro e una tripla di Amit Aharoni, però, ribaltano il punteggio, con Israele avanti 8-9 e azzurri che non segnano da oltre tre minuti. Si sbloccano gli azzurri con Nicolo Castellino e si lotta punto a punto, ma nel finale due liberi di Vincini e un canestro di Canka riallungano per ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Terza e ultima sfida della fase a gironi per l’Ital20 e dopo le vittorie con Portogallo e Grecia, avversaria di giornata era. E come nelle prime due sfide domina l’equilibrio, con il match che è stato deciso ai. Ottimo avvio dell’, che trova subito una tripla con Davide Casarin e scappa via sull’8-2 dopo tre minuti di gioco. Si blocca un po’ l’attacco azzurro, anche se la difesa continua a fermare le folate israeliane nella prima metà del quarto. Un canestro e una tripla di Amit Aharoni, però, ribaltano il punteggio, conavanti 8-9 e azzurri che non segnano da oltre tre minuti. Si sbloccano gli azzurri con Nicolo Castellino e si lotta punto a punto, ma nel finale due liberi di Vincini e un canestro di Canka riallungano per ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Nuoto: Assoluti. Butini `Per azzurri test importante per gli Europei` » LO_SPECIALE #Sport #basket #Calcio… - milliefvke : @R0BERTFK_ love you more more e ti voto di castità di un bacio sulle sue gambe di altri paesi europei di basket a c… - Alise0 : RT @Eurosport_IT: 2?? vittoria per gli azzurri! Battuta la Grecia ?? #Basket | #Europei - apicella57 : RT @parallelecinico: Si chiamano Giulia Natali, Ilaria Panzera e Caterina Gilli e poco fa hanno vinto la medaglia di bronzo agli Europei un… - Eurosport_IT : 2?? vittoria per gli azzurri! Battuta la Grecia ?? #Basket | #Europei -