Baseball, Serie A 2022: Parma batte Bologna nel big match di recupero (Di lunedì 18 luglio 2022) Archiviata la parentesi della Nazionale, è tempo di tornare in campo per le squadre della Serie A 2022 di Baseball. E che ritorno. A fronteggiarsi in campo sono state infatti due squadre protagoniste del Campionato, Fortitudo Bologna e Parma, nel primo match di recupero dopo l’annullamento della Serie di qualche settimana fa a causa di alcuni casi di positività al covid-19 rilevati. Alla fine di un match combattutissimo la spunta Parma, con il risultato di 3-1, punteggio maturato soprattutto grazie alla grande prestazione di Aldo Koutsoyanopulos, abile a mettere a referto due punti prima con un lancio pazzo (primo inning) e poi con un solo homer (terzo inning), difendendo poi insieme alla sua squadra in maniera egregia ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Archiviata la parentesi della Nazionale, è tempo di tornare in campo per le squadre delladi. E che ritorno. A fronteggiarsi in campo sono state infatti due squadre protagoniste del Campionato, Fortitudo, nel primodidopo l’annullamento delladi qualche settimana fa a causa di alcuni casi di positività al covid-19 rilevati. Alla fine di uncombattutissimo la spunta, con il risultato di 3-1, punteggio maturato soprattutto grazie alla grande prestazione di Aldo Koutsoyanopulos, abile a mettere a referto due punti prima con un lancio pazzo (primo inning) e poi con un solo homer (terzo inning), difendendo poi insieme alla sua squadra in maniera egregia ...

