(Di lunedì 18 luglio 2022) L’azienda cerca nuovo personale da inserire negli stabilimenti in Italia e all’estero, azienda alimentare italiana, effettueràdi personale diplomato e laureato da inserire presso gli stabilimenti presenti sul territorio nazionale e anche all’estero. L’azienda è alla ricerca di Capiturno, che dovranno garantire il corretto aggiornamento dei sistemi aziendali, comunicare e rafforzare informazioni che riguardano il gruppo e gli stabilimenti, promuovere una cultura improntata al miglioramento continuo, collaborare con area tecnica, sicurezza e qualità per definire installazioni dimacchine e strumenti, coinvolgere gli operatori di linea al fine di effettuare una valutazione più completa e condivisa e proporre iniziative di miglioramento e possibili soluzioni; Responsabili degli Impianti, che ...

Barilla: nuove assunzioni di diplomati e laureati. L'azienda cerca nuovo personale da inserire negli stabilimenti in Italia e all'estero Barilla, azienda alimentare italiana, effettuerà nuove assunzioni di personale diplomato e laureato da inserire presso gli stabilimenti presenti sul territorio nazionale e anche all'estero.