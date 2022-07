Bari, Polito chiama Lasagna: le ultime (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Bari vuole fare sul serio per il ritorno in Serie B: i pugliesi avrebbero bussato alla porta del Verona per Lasagna Il Bari vuole fare sul serio per il ritorno in Serie B. I pugliesi stanno lavorando sul mercato per costruire una rosa in grado di giocarsela in cadetteria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno degli ultimi nomi finiti sul taccuino del diesse Polito è quello di Kevin Lasagna. I biancorossi hanno bussato alla porta del Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilvuole fare sul serio per il ritorno in Serie B: i pugliesi avrebbero bussato alla porta del Verona perIlvuole fare sul serio per il ritorno in Serie B. I pugliesi stanno lavorando sul mercato per costruire una rosa in grado di giocarsela in cadetteria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno degli ultimi nomi finiti sul taccuino del diesseè quello di Kevin. I biancorossi hanno bussato alla porta del Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

