Barcellona, Lewandowski: “Sono molto felice, ho sempre voluto giocare in Liga” (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nuovo acquisto del Barcellona, Robert Lewandowski, ha raggiunto i compagni a Miami ed ha condiviso al sito ufficiale del club le sue sensazioni dopo l’approdo in blaugrana: “Sono molto contento di essere qui. Ho sempre voluto giocare in Liga e per un top club, perciò è stato semplice scegliere il Barcellona. Per me è un’enorme opportunità e mi auguro di aiutare il club a tornare ai vertici del calcio europeo. Adoro i trofei e spero di vincere fin da subito“. Il polacco ha poi parlato del tecnico Xavi: “Ci siamo confrontati e Sono a conoscenza delle sue idee. E’ stato un grande calciatore e sarà un grande allenatore“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nuovo acquisto del, Robert, ha raggiunto i compagni a Miami ed ha condiviso al sito ufficiale del club le sue sensazioni dopo l’approdo in blaugrana: “contento di essere qui. Hoine per un top club, perciò è stato semplice scegliere il. Per me è un’enorme opportunità e mi auguro di aiutare il club a tornare ai vertici del calcio europeo. Adoro i trofei e spero di vincere fin da subito“. Il polacco ha poi parlato del tecnico Xavi: “Ci siamo confrontati ea conoscenza delle sue idee. E’ stato un grande calciatore e sarà un grande allenatore“. SportFace.

