Barbara D'Urso, il retroscena a sorpresa che terrorizza i fan: "Fuori dai piani dell'Azienda" | Ecco cos'è successo (Di lunedì 18 luglio 2022) La famosa presentatrice televisiva ha da poco rinnovato il suo contratto con Mediaset. Ecco tutti i dettagli ed i retroscena Il futuro professionale di Barbara D'Urso è stato in bilico per diverso tempo. Si è parlato a lungo infatti di un suo possibile addio alle reti Mediaset, dove per anni ha 'colonizzato' il pomeriggio di Canale 5. Al termine di un periodo di incertezza, la conduttrice partenopea ha rinnovato il contratto. Questo però, non è stato sufficiente a smorzare tutte le indiscrezioni sul suo conto anzi, di recente, è venuto a galla un nuovo retroscena. Barbara D'Urso (Websource)I tanti fans della D'Urso possono al momento stare tranquilli, soprattutto dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi durante la ...

