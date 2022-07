“Barbara d’Urso era fuori da Mediaset”: la verità sul contratto, cosa sarebbe successo (Di lunedì 18 luglio 2022) A distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset, si torna a parlare di Barbara d’Urso e del rinnovo del suo famoso contratto “per le prossime stagioni”. A fare chiarezza in queste ore, spiazzando ancora una volta, è stato Giuseppe Candela, pella di Dagospia, che ha svelato la (presunta) verità dietro la decisione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 luglio 2022) A distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale dei palinsesti, si torna a parlare die del rinnovo del suo famoso“per le prossime stagioni”. A fare chiarezza in queste ore, spiazzando ancora una volta, è stato Giuseppe Candela, pella di Dagospia, che ha svelato la (presunta)dietro la decisione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Barbara d'Urso: "Era fuori da Mediaset, poi" Nuova bomba di Dagospia In questi ultimi mesi si è parlato tanto del futuro televisivo di Barbara d'Urso. Difatti in base a diverse indiscrezioni riportate online Mediaset non avrebbe avuto alcuna intenzione di rinnovare il contratto alla conduttrice. Tuttavia dopo tante chiacchiere a ... giuseppe candela fa chiarezza sul rinnovo del contratto di barbara d'urso con mediaset Giuseppe Candela per Dagospia BARBARA DURSO 'Il contratto della signora D'Urso è stato rinnovato per le prossime stagioni, rifarà Pomeriggio Cinque. Abbiamo scherzato con Pio e Amedeo, ma è una signora professionista', queste le ..