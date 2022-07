Bambino romano annegato nella piscina del resort in Sardegna, si indaga per omicidio colposo (Di lunedì 18 luglio 2022) Per il dramma del Bambino romano di sei anni , morto annegato nella piscina di un resort in Sardegna , la Procura indaga per omicidio colposo a carico di ignoti . Le possibili risposte sulla tragedia ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 luglio 2022) Per il dramma deldi sei anni , mortodi unin, la Procurapera carico di ignoti . Le possibili risposte sulla tragedia ...

