Bambina di 12 anni annega dopo aver salvato la sorella – riposa in pace (Di lunedì 18 luglio 2022) Perdere un figlio è il peggior incubo di qualsiasi genitore. Non voglio e non posso immaginare l’enorme dolore provato da un genitore quando si verifica una tragedia simile. Ma purtroppo la mamma Amanda Holmes, di Witney, in Inghilterra, sa esattamente cosa si prova. Con la grande ondata di caldo, Amanda ha lasciato fare alle sue figlie ciò che fanno più o meno tutti i genitori: le ha fatte andare al lago a rinfrescarsi. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare che delle due bambine uscite di casa per andare a fare un bagno al lago, ne sarebbe tornata solo una. Ora Amanda vuole avvertire tutti i genitori, perché mentre sua figlia annegava, nessuno l’ha aiutata, ha scritto The Sun. La famiglia è tutto. È composta da quelle persone che ci conoscono da tutta la vita e che hanno affrontato alti e bassi assieme a noi. Mi è difficile anche solo pensare che ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 18 luglio 2022) Perdere un figlio è il peggior incubo di qualsiasi genitore. Non voglio e non posso immaginare l’enorme dolore provato da un genitore quando si verifica una tragedia simile. Ma purtroppo la mamma Amanda Holmes, di Witney, in Inghilterra, sa esattamente cosa si prova. Con la grande ondata di caldo, Amanda ha lasciato fare alle sue figlie ciò che fanno più o meno tutti i genitori: le ha fatte andare al lago a rinfrescarsi. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare che delle due bambine uscite di casa per andare a fare un bagno al lago, ne sarebbe tornata solo una. Ora Amanda vuole avvertire tutti i genitori, perché mentre sua figliava, nessuno l’ha aiutata, ha scritto The Sun. La famiglia è tutto. È composta da quelle persone che ci conoscono da tutta la vita e che hanno affrontato alti e bassi assieme a noi. Mi è difficile anche solo pensare che ...

Pubblicità

Millazena : Prima mentre andavo a prendere la macchina in un parcheggio sotterraneo deserto pensavo che se mai avessi una figli… - AnnaFla26952473 : RT @paola_strange: @CinziaFufy74 @repubblica Il vero campione è questo tizio di 30 anni che vince il primo premio di 1.000$ contro una bamb… - V0LERSIMALE : valeriotta se tu vedi qualcosa di sensuale in una bambina di 5 anni forse è un pochino un problema non trovi? - _pluviofila_ : @cooloctopussy ma poi una bambina di 5 anni non sa neanche che significa questo termine e penso neanche la signora in questione?? - infoitestero : Bambina di 7 anni violentata, stuprata e uccisa: orrore in Pakistan -