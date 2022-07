Balena bianca trovata sulla spiaggia in Australia, gli esperti smentiscono: 'Non è Migaloo' (Di lunedì 18 luglio 2022) Una Balena bianca si è arenata su una spiaggia di Mallacoota, nell'estremo oriente dell'Australia. Inizialmente si è pensato che l'esemplare potesse essere la famosa megattera albina Migaloo ma dagli ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 luglio 2022) Unasi è arenata su unadi Mallacoota, nell'estremo oriente dell'. Inizialmente si è pensato che l'esemplare potesse essere la famosa megattera albinama dagli ...

Pubblicità

Roberto00281114 : RT @Roberto00281114: Papele che doveva guidare un assalto alla Balena Bianca si mise di prua per l'attacco finale; fiero beveva acqua salma… - Roberto00281114 : Papele che doveva guidare un assalto alla Balena Bianca si mise di prua per l'attacco finale; fiero beveva acqua sa… - DomenicoRenell3 : @di_reddito @NMecconi @grotondi La vecchia balena bianca - Giusepp31112059 : @lageloni Matteo Renzi é il capitano Achab e Giuseppe Conte é la balena bianca. Se non ricordo male, seppure malcon… - Giusepp31112059 : @matteorenzi é il capitano Achab e @GiuseppeConteIT é la balena bianca. Se non ricordo male il cetaceo, seppure malconcio, sopravvisse. -