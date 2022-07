Bakayoko perquisito dalla polizia, pistola puntata contro il giocatore del Milan – VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) Tiemoué Bakayoko centrocampista del Milan è stato perquisito con pistola puntata contro a Milano. Il centrocampista rossonero è stato fermato dalla polizia in centro a Milano, costretto a scendere dalla vettura e perquisito in maniera approfondita ad un agente, mentre un altro poliziotto puntava la pistola contro il suo veicolo. Il filmato è stato registrato ad alcun passanti ed è diventato immediatamente virale sul web. La perquisizione di Bakayoko è molto approfondita, poi gli agenti sembrano scusarsi con il giocatore del Milan. C’è chi ha accusato la polizia di razzismo per la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Tiemouécentrocampista delè statocono. Il centrocampista rossonero è stato fermatoin centro ao, costretto a scenderevettura ein maniera approfondita ad un agente, mentre un altro poliziotto puntava lail suo veicolo. Il filmato è stato registrato ad alcun passanti ed è diventato immediatamente virale sul web. La perquisizione diè molto approfondita, poi gli agenti sembrano scusarsi con ildel. C’è chi ha accusato ladi razzismo per la ...

