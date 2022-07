Bakayoko fermato e perquisito dalla polizia con la pistola puntata: poi gli agenti scoprono la sua identità e reagiscono così – Video (Di lunedì 18 luglio 2022) Spiacevole episodio per Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista del Milan è stato fermato dalla polizia in centro, a Milano, è stato fatto scendere dalla sua auto e perquisito. Come si vede nel Video, durante l’operazione un’agente puntava la pistola contro la macchina del calciatore. Dopo qualche secondo, però, è intervenuto un terzo poliziotto, che si è avvicinato al collega che stava perquisendo Bakayoko. Tra i due avviene uno scambio di battute e il secondo reagisce con grande sorpresa, probabilmente dopo aver appreso l’identità dell’uomo che aveva fermato. Video Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Spiacevole episodio per Tiémoué. Il centrocampista del Milan è statoin centro, a Milano, è stato fatto scenderesua auto e. Come si vede nel, durante l’operazione un’agente puntava lacontro la macchina del calciatore. Dopo qualche secondo, però, è intervenuto un terzo poliziotto, che si è avvicinato al collega che stava perquisendo. Tra i due avviene uno scambio di battute e il secondo reagisce con grande sorpresa, probabilmente dopo aver appreso l’dell’uomo che avevaFacebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fanpage : Il calciatore del Milan, Tiémoué Bakayoko, fermato e perquisito dalla polizia: gli agenti dopo qualche secondo si a… - cmdotcom : #Milan, #Bakayoko fermato dalla Polizia: pistole puntate e perquisizione, ma è uno scambio di persona - elios_skia : RT @OizaQueensday: Profilazione razziale. Mica solo negli Stati Uniti. Qui siamo proprio oltre il ridicolo. Ciò detto: se non fosse stato… - nandosfreck : RT @OizaQueensday: Profilazione razziale. Mica solo negli Stati Uniti. Qui siamo proprio oltre il ridicolo. Ciò detto: se non fosse stato… - Okuyasu_Ita : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia -