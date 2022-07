Bakayoko fermato dalla polizia, pistola puntata su auto del calciatore del Milan (Di lunedì 18 luglio 2022) - Il centrocampista rossonero è stato immobilizzato dalle forze dell'ordine che cercavano il partecipante ad una sparatoria. I fatti risalgono al 3 luglio, a Milano, tra piazza Gae Aulenti e corso ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 luglio 2022) - Il centrocampista rossonero è stato immobilizzato dalle forze dell'ordine che cercavano il partecipante ad una sparatoria. I fatti risalgono al 3 luglio, ao, tra piazza Gae Aulenti e corso ...

Pubblicità

captblicero : La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemm… - fanpage : Il calciatore del Milan, Tiémoué Bakayoko, fermato e perquisito dalla polizia: gli agenti dopo qualche secondo si a… - repubblica : Bakayoko fermato dalla polizia, pistola puntata contro l'auto: vittima di uno scambio di persona - doll__parts__ : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia - sportli26181512 : Milan, Bakayoko vittima di uno scambio di persona: fermato e perquisito dalla polizia: Il video amatoriale, apparso… -