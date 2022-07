Bakayoko fermato dalla polizia: gli agenti gli puntano contro la pistola. Incredibile errore (Video) (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Pistole puntate e perquisizione piuttosto “energica”. Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese di origini ivoriane in forza al Milan, è incappato in una surreale disavventura. fermato a un posto di blocco dalla polizia, è stato fatto scendere dalla auto dagli agenti nel centro di Milano per essere perquisito. Qualche secondo di concitazione, poi un poliziotto si accorge che i colleghi hanno evidentemente commesso un clamoroso errore, scambiando Bakayoko per un’altra persona. “Chi è?”, chiede un agente esterrefatto (si intuisce dal labiale). Riconosciuto Bakayoko, a quel punto gli agenti si scusano con il calciatore rossonero e lo lasciano andare. Bakayoko fermato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Pistole puntate e perquisizione piuttosto “energica”. Tiémoué, centrocampista francese di origini ivoriane in forza al Milan, è incappato in una surreale disavventura.a un posto di blocco, è stato fatto scendereauto daglinel centro di Milano per essere perquisito. Qualche secondo di concitazione, poi un poliziotto si accorge che i colleghi hanno evidentemente commesso un clamoroso, scambiandoper un’altra persona. “Chi è?”, chiede un agente esterrefatto (si intuisce dal labiale). Riconosciuto, a quel punto glisi scusano con il calciatore rossonero e lo lasciano andare....

