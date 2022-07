Bakayoko fermato da polizia, video sui social: è polemica (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Sta suscitando molte polemiche sui social un video in cui il calciatore del Milan Tiémoué Bakayoko, con le mani su una volante, viene perquisito da un poliziotto, mentre una collega punta la pistola contro la sua auto di grossa cilindrata. A un certo punto un terzo agente sopraggiunge e dice qualcosa al collega, che interrompe i controlli e dà due pacche sulla spalla al centrocampista francese di origini ivoriane. “Se hai la pelle chiara, certe cose non ti succedono”, “che un privato cittadino di colore che sfoggia un macchinone possa essere perquisito financo nelle parti intime con le pistole puntate, fino a quando non si accorgono che è un calciatore multimilionario, è inquietante”, “la Ferragni aveva ragione: troppa violenza a Milano”. Questi alcuni dei commenti polemici che si leggono su Twitter. La questura, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Sta suscitando molte polemiche suiunin cui il calciatore del Milan Tiémoué, con le mani su una volante, viene perquisito da un poliziotto, mentre una collega punta la pistola contro la sua auto di grossa cilindrata. A un certo punto un terzo agente sopraggiunge e dice qualcosa al collega, che interrompe i controlli e dà due pacche sulla spalla al centrocampista francese di origini ivoriane. “Se hai la pelle chiara, certe cose non ti succedono”, “che un privato cittadino di colore che sfoggia un macchinone possa essere perquisito financo nelle parti intime con le pistole puntate, fino a quando non si accorgono che è un calciatore multimilionario, è inquietante”, “la Ferragni aveva ragione: troppa violenza a Milano”. Questi alcuni dei commenti polemici che si leggono su Twitter. La questura, ...

