“Attenzione all’acqua” | ecco il decalogo di Acea e Regione per evitare gli sprechi

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Parte oggi la campagna dellaLazio ‘’, un, in collaborazione con, per sensibilizzare le persone all’uso responsabile delle nostre risorse idriche. Ognuno di noi può fare la propria parte!”, lo annuncia su Twitter il presidente dellaLazio, Nicola Zingaretti. Oggi, soprattutto a causa dell’emergenza climatica, stiamo assistendo a grandi fiumi che sembrano prosciugarsi e una crisi idrica preoccupante in tutti i settori. Per questa ragione, laLazio ha declinato undi comportamenti responsabili, frutto della collaborazione conGruppo, per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo consapevole e corretto dell’acqua: questa risorsa vitale. Dieci punti che indicano come ...