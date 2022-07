Atp Gstaad 2022 | programma e orari di martedì 19 luglio con Sonego

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco di19, in riferimento all’Atp 250 di. L’evento propone la prestazione di un italiano, ossia Lorenzo, il quale dovrà vedersela con il qualificato Juan Pablo Varillas; il torinese contenderà un pass per il secondo turno allo specialista peruviano, certamente un appuntamento da non sottovalutare. Da ricordare, seppur esordirà mercoledì 20, che ascenderà in scampo anche Matteo Berrettini. Di seguito tutti i match di giornata. ROY EMERSON ARENA dalle ore 10.30 – Gasquet vs Carballes Baena non prima delle ore 12.00 – Paire vs E. Ymer non prima delle ore 15.00 – (7) Gaston vs (PR) Thiem non prima delle ore 17.30 – (WC) Huesler vs (WC) Stricker COURT 1 dalle ore 10.00 – ...