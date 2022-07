Atp e Wta Amburgo 2022: programma e orari di martedì 19 luglio con Fognini e Nardi (Di lunedì 18 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp e del Wta di Amburgo 2022, per quanto riguarda la giornata di martedì 19 luglio. In campo ben due italiani, ossia Fabio Fognini e Luca Nardi; il primo sfiderà Aljaz Bedene in una sfida tutto sommato equilibrata, con il ligure favorito. L’azzurrino, invece, tra i migliori giovani a livello internazionale, dovrà vedersela con l’esperto spagnolo Pablo Carreno Busta. Di seguito tutti i match di giornata tra maschile e femminile. CENTER COURT dalle ore 11.00 – Wta match (in attesa…) a seguire – (4) Carreno Busta vs (Q) Nardi non prima delle ore 14.00 – (1) Alcaraz vs (WC) Kuhn a seguire – Wta match non prima delle ore 18.00 – F. Cerundolo vs Altmaier M1 dalle ore 11.00 – Ruusuvuori vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp e del Wta di, per quanto riguarda la giornata di19. In campo ben due italiani, ossia Fabioe Luca; il primo sfiderà Aljaz Bedene in una sfida tutto sommato equilibrata, con il ligure favorito. L’azzurrino, invece, tra i migliori giovani a livello internazionale, dovrà vedersela con l’esperto spagnolo Pablo Carreno Busta. Di seguito tutti i match di giornata tra maschile e femminile. CENTER COURT dalle ore 11.00 – Wta match (in attesa…) a seguire – (4) Carreno Busta vs (Q)non prima delle ore 14.00 – (1) Alcaraz vs (WC) Kuhn a seguire – Wta match non prima delle ore 18.00 – F. Cerundolo vs Altmaier M1 dalle ore 11.00 – Ruusuvuori vs ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : I nuovi numeri 1?? d'Italia sono Sinner e Trevisan ???? @MartinaTrevisa3 sale al numero 26 WTA, supera Giorgi e si po… - GiovaDS17 : @danielelozzi Mio sogno Dopo Masters 1000 di Roma su 2 settimane tipo Slam, Atp Finals Torino e Milano Next Gen Fi… - jeanboballo : RT @UniversTennis: ?????????????????? ???? ????????-?????? ?? • ATP 250 Bastad ???? : Francisco Cerundolo ?? • ATP 250 Newport ???? : Maxime Cressy ?? • WTA 250 La… - SuperTennisTv : Ranking #ATP: nessun cambiamento tra i primi dieci del mondo. Best ranking per Cerundolo e Cressy ??… - BetItaliaWeb : ??Pronostici Tennis: il programma della settimana, Berrettini favorito a Gstaad, la Trevisan a Palermo -