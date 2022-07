Atletico Madrid, il sogno si chiama Cristiano Ronaldo: Simeone ha dato il suo benestare (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Atletico Madrid starebbe pensando al supercolpo Cristiano Ronaldo per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora in Spagna e ancora a Madrid, ma questa volta sponda Atletico. Secondo quanto riportato da AS, infatti, i Colchoneros starebbero seriamente pensando al cinque volte Pallone d’oro per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Anche Diego Simeone avrebbe dato il suo benestare all’operazione, dicendosi favorevole all’arrivo di Ronaldo in squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) L’starebbe pensando al supercolpoper rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione Il futuro dipotrebbe essere ancora in Spagna e ancora a, ma questa volta sponda. Secondo quanto riportato da AS, infatti, i Colchoneros starebbero seriamente pensando al cinque volte Pallone d’oro per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Anche Diegoavrebbeil suoall’operazione, dicendosi favorevole all’arrivo diin squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

juventusfc : Nuovo appuntamento nella nostra estate ?? Lo Juventus Summer Tour 2022 powered by @Jeep_People fa tappa a Tel Aviv… - DiMarzio : #Calciomercato | @Atleti, è vicino #Molina dall'@Udinese_1896 - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juve, #Allegri vuole #Morata Si prepara l'offerta per l'Atletico Madrid #SkySport #SkyCalciomercato - DespricableMe : RT @tuttosport: #As: 'Cristiano #Ronaldo vuole l'#Atletico Madrid, c'è l'ok di #Simeone' ?? - tuttosport : #As: 'Cristiano #Ronaldo vuole l'#Atletico Madrid, c'è l'ok di #Simeone' ?? -