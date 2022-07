Atletica, Zaynab Dosso: “Volevo migliorare, non ho corso lucida. Ero tutta persa dietro (Di lunedì 18 luglio 2022) Zaynab Dosso è stata eliminata nelle semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’azzurra ha corso in 11.28, due centesimi sopra rispetto a quanto fatto nelle batterie di ieri. L’emiliana non è riuscita ad avvicinare il suo personale di 11.19, siglato a inizio stagione quando si spinge a cinque centesimi dallo storico record italiano di Manuela Levorato. Prova non brillante da parte della nostra portacolori, che potrà riscattarsi tra staffetta ed Europei di Monaco. Atletica, Zaynab Dosso eliminata in semifinale ai Mondiali. Azzurra lontana dal personale Zaynab Dosso ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Non Volevo spaccare il mondo, Volevo migliorarmi ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)è stata eliminata nelle semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2022 dileggera. L’azzurra hain 11.28, due centesimi sopra rispetto a quanto fatto nelle batterie di ieri. L’emiliana non è riuscita ad avvicinare il suo personale di 11.19, siglato a inizio stagione quando si spinge a cinque centesimi dallo storico record italiano di Manuela Levorato. Prova non brillante da parte della nostra portacolori, che potrà riscattarsi tra staffetta ed Europei di Monaco.eliminata in semifinale ai Mondiali. Azzurra lontana dal personaleha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Nonspaccare il mondo,migliorarmi ...

Pubblicità

sportli26181512 : Mondiali atletica, Dosso eliminata in semifinale nei 100 metri donne: Si chiude in semifinale il Mondiale di Eugene… - zazoomblog : Atletica Zaynab Dosso eliminata in semifinale ai Mondiali. Le giamaicane prenotano la tripletta sui 100? -… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA, MONDIALI 2022: GIORNO 2????? Elena Vallortigara di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it vola in finale nel sa… - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA, MONDIALI 2022: GIORNO 2????? Elena Vallortigara di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it vola in finale nel sa… - azzurridigloria : ?????#ATLETICA, MONDIALI 2022: GIORNO 2????? Elena Vallortigara di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it vola in finale nel… -