Atletica | Sara Fantini quarta ai Mondiali | “Ho fatto un pensierino al bronzo Agli Europei con la miglior misura”

(Di lunedì 18 luglio 2022)ha conquistato uno splendido quarto posto nel lancio del martello ai2022 dileggera. L’azzurra ha sfiorato il colpaccio sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), accarezzando il sogno di una meda che sarebbe stata leggendaria. L’emiliana, detentrice del record italiano da quest’anno, ha ottenuto ilrisultato di un’italiana nel settore dei lanci nella storia della rassegna iridata. Si tratta di un numero di alta scuola, che ha ribadito ulteriormente il potenziale della 24enne in campo internazionale e che la lancia con grande ottimismo verso gli, in programma tra tre settimane a Monaco.è stata lae rappresentante del Vecchio Continente ai ...

