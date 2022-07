Atletica | pagelle Italia Mondiali | Sara Fantini | un quarto posto che non fa male Ponzio non decolla

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 luglio 2022)2022 (17 luglio)7.5: Primo Mondiale, tanta pressione addosso, quarta misura di iscrizione, sesta misura di ingresso in finale. Non si fa condizionare e disputa una prima parte di gara impeccabile che le permette di portare a casa unche non può che essere soddisfacente. Per il podio serviva un lancio vicino al personale che è anche il recordno. Non è arrivato (ma i personali a Eugene non fioccano nei lanci) ma fa lo stesso: unda cui spiccare il volo, magari già in vista dell’Europeo. DAVIDE RE 5.5: Tutte le attenuanti del caso per il ligure che esce subito di scena al termine di una gara complicata. L’infortunio, la ...