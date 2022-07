Atletica, Nick Ponzio fuori dalla finale a 8 per un centimetro. Crouser vince i Mondiali, sassata da 22.94 contro Kovacs (Di lunedì 18 luglio 2022) Nick Ponzio è rimasto fuori dalla finale a otto nel getto del peso ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Soltanto un centimetro ha privato l’azzurro della possibilità di avere a disposizione altri tre tentativi e di portare a casa il piazzamento di finale a tutti gli effetti (i punti vengono assegnati soltanto ai primi otto classificati). Il paisà aveva raggiunto l’atto conclusivo con una bella fiondata da 21.35 metri, valsa il quarto posto nel turno preliminare, e sperava di poter battagliare per un piazzamento importante sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), ma oggi è rimasto lontano da misure ragguardevoli. L’italo-americano ha piazzato un 20.81 metri alla seconda prova, ma il neozelandese Jacko Gill lo ha sopravanzato con un 20.82 ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)è rimastoa otto nel getto del peso ai2022 dileggera. Soltanto unha privato l’azzurro della possibilità di avere a disposizione altri tre tentativi e di portare a casa il piazzamento dia tutti gli effetti (i punti vengono assegnati soltanto ai primi otto classificati). Il paisà aveva raggiunto l’atto conclusivo con una bella fiondata da 21.35 metri, valsa il quarto posto nel turno preliminare, e sperava di poter battagliare per un piazzamento importante sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), ma oggi è rimasto lontano da misure ragguardevoli. L’italo-americano ha piazzato un 20.81 metri alla seconda prova, ma il neozelandese Jacko Gill lo ha sopravanzato con un 20.82 ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Nick Ponzio chi prova nel peso! Sara Fantini quarta nel martello! -… - LibellulaRebel : RT @atleticaitalia: ??’?????? ??????????` ?? La notte di Nick Ponzio nel peso: sveglia alle tre e mezza, o poco prima, per sostenerlo nella finale d… - Raindog2704 : RT @atleticaitalia: ??’?????? ??????????` ?? La notte di Nick Ponzio nel peso: sveglia alle tre e mezza, o poco prima, per sostenerlo nella finale d… - atleticaitalia : ??’?????? ??????????` ?? La notte di Nick Ponzio nel peso: sveglia alle tre e mezza, o poco prima, per sostenerlo nella fina… - Gazzetta_it : Ponzio, in finale e poi al ristorante: 'Mi merito una cena da 14 mila calorie' #Oregon2022 #Eugene2022 -