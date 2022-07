Atletica, Mondiali 2022: Fraser-Pryce padrona dei 100, Nageotte regina dell’asta, Crouser show, ostacoli da brividi (Di lunedì 18 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) si è conclusa la terza giornata dei Mondiali 2022 di Atletica leggera. Si sono assegnati quattro titoli: Katie Nageotte nel salto con l’asta, Grant Holloway sui 110 ostacoli, Ryan Crouser nel getto del peso maschile, Shally-Ann Fraser-Pryce sui 100 metri femminili. Soltanto due italiani in gara nella notte: Nick Ponzio ha concluso al nono posto nel getto del peso, mentre Zaynab Dosso è stata eliminata nelle semifinali dei 100 metri. FINALI 100 METRI (FEMMINILE) – Shelly-Ann Fraser-Pryce ha trionfato con un perentorio 10.67: perfetta uscita dai blocchi di partenza e poi accelerazione micidiale per conquistare il quinto titolo iridato nella gara regina. La Campionessa del Mondo in ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) si è conclusa la terza giornata deidileggera. Si sono assegnati quattro titoli: Katienel salto con l’asta, Grant Holloway sui 110, Ryannel getto del peso maschile, Shally-Annsui 100 metri femminili. Soltanto due italiani in gara nella notte: Nick Ponzio ha concluso al nono posto nel getto del peso, mentre Zaynab Dosso è stata eliminata nelle semifinali dei 100 metri. FINALI 100 METRI (FEMMINILE) – Shelly-Annha trionfato con un perentorio 10.67: perfetta uscita dai blocchi di partenza e poi accelerazione micidiale per conquistare il quinto titolo iridato nella gara. La Campionessa del Mondo in ...

