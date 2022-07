Atletica, il momento no di Jacobs: tutti gli infortuni. Ora obiettivo Europei (Di lunedì 18 luglio 2022) L’azzurro non è riuscito a gareggiare nelle semifinali mondiali dei 100 In questi giorni, in Oregon, si sta svolgendo il mondiale di Atletica. Marcell Jacobs, nonostante la forma fisica non al top era tra i più attesi. Dopo aver fatto il crono stagionale 10.04 nelle batterie, apparso comunque contatto e non al top, non è riuscito a scendere in pista per le semifinali. L’atleta ha avuto una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. L’ennesimo problema fisico, di una stagione, all’aperto a dir poco maledetta. Leggi anche: Mondiali di Atletica, Jacobs ci crede: “Sto bene” Virus intestinali, problemi muscolari e al gluteo: pochissime, ovvero due più questa del mondiale sono state le uscite all’aperto di Jacobs. Un peccato per il campione olimpico dei 100 metri (che ora salterà anche ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 luglio 2022) L’azzurro non è riuscito a gareggiare nelle semifinali mondiali dei 100 In questi giorni, in Oregon, si sta svolgendo il mondiale di. Marcell, nonostante la forma fisica non al top era tra i più attesi. Dopo aver fatto il crono stagionale 10.04 nelle batterie, apparso comunque contatto e non al top, non è riuscito a scendere in pista per le semifinali. L’atleta ha avuto una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. L’ennesimo problema fisico, di una stagione, all’aperto a dir poco maledetta. Leggi anche: Mondiali dici crede: “Sto bene” Virus intestinali, problemi muscolari e al gluteo: pochissime, ovvero due più questa del mondiale sono state le uscite all’aperto di. Un peccato per il campione olimpico dei 100 metri (che ora salterà anche ...

Pubblicità

LittlePuskas : @PePPeS_10 @GiovaAlbanese Sì, ma Coman diciamo che era quasi un'incognita. La cessione di Vidal, a quel prezzo inve… - sempreciro : Il ritiro precampionato serve a, oltre alla preparazione atletica e tecnica, a creare il gruppo squadra per la stag… - TuttocalcioS : @Ilsuperbo89 Eh ma io non so da quanto segui bene l'atletica ma purtroppo è sempre stato così, non dobbiamo farci a… - albertodallazu : @jacqueszn_ @Nickgarzy96 Begarin al momento apparte qualche giocata atletica notevole si è dimostrato ancora molto… - newsfresche : RT @OA_Sport: Stefano Mei ha analizzato il momento di Jacobs e Tamberi prima del Mondiale di Eugene. C'è ambizione nella squadra azzurra ht… -