Atalanta al lavoro a Zingonia. Ederson e Sportiello in gruppo Messi alle spalle i nove giorni di ritiro a Clusone, l'Atalanta lunedì 18 luglio è tornata al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia dove i nerazzurri suderanno (è proprio il caso di dirlo viste le temperature di questi giorni) per l'ultima parte della ... Salernitana, Sabatini: 'Nulla da chiarire con Iervolino, non sono in pensione' Il lavoro fatto a Salerno 'Se mi sono chiarito con Iervolino Io non devo chiarire niente, nei sei ... Fra i giocatori portati a Salerno quell'Ederson passato ora all'Atalanta: 'è un giocatore ... Calcio Atalanta Atalanta al lavoro a Zingonia. Ederson e Sportiello in gruppo Qui Zingonia Terminato il ritiro a Clusone, lunedì l’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia dove svolgerà l’ultima parte della preparazione precampionato. Messi alle spalle i nove giorni di ritiro ... Orrico: “La proprietà si adatti al lavoro di Gasperini” L’ex tecnico di Lucchese e Inter fa una previsione sulla nuova Atalanta che sta per nascere Intervenuto alle colonne di Tuttomercatoweb, l’ex tecnico di Lucchese e Inter Corrado Orrico si è soffermato ... Messi alle spalle i nove giorni di ritiro a Clusone, l'lunedì 18 luglio è tornata alal Centro Bortolotti di Zingonia dove i nerazzurri suderanno (è proprio il caso di dirlo viste le temperature di questi giorni) per l'ultima parte della ...Ilfatto a Salerno 'Se mi sono chiarito con Iervolino Io non devo chiarire niente, nei sei ... Fra i giocatori portati a Salerno quell'Ederson passato ora all': 'è un giocatore ... Orrico: "La proprietà si adatti al lavoro di Gasperini" Qui Zingonia Terminato il ritiro a Clusone, lunedì l’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia dove svolgerà l’ultima parte della preparazione precampionato. Messi alle spalle i nove giorni di ritiro ...L’ex tecnico di Lucchese e Inter fa una previsione sulla nuova Atalanta che sta per nascere Intervenuto alle colonne di Tuttomercatoweb, l’ex tecnico di Lucchese e Inter Corrado Orrico si è soffermato ...