Ashley Tisdale presenta la linea Clean Wellness: arriva “Being Frenshe” (Di lunedì 18 luglio 2022) Ashley Tisdale è sempre più immersa nel mondo beauty e di recente ha stretto una collaborazione importante con Target e Maesa per realizzare una nuova linea di bellezza che si prende cura non solo del corpo, ma anche delle emozioni e della mente. Prima di diventare un’imprenditrice ed una guru beauty, Ashley Tisdale ha raggiunto il cuore di milioni di telespettatori recitando nella prima trilogia di High School Musical. I più affezionati la ricorderanno interpretare Sharpay Evans, ostinata quanto talentuosa e a tratti irritante che ha dato del filo da torcere a Gabriella e Troy. La sua carriera ha trovato terreno fertile soprattutto nel panorama di Disney Channel. È apparsa anche in altri prodotti – come Zack e Cody al Grand Hotel – ma negli ultimi anni ha messo da parte la vita d’attrice ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 luglio 2022)è sempre più immersa nel mondo beauty e di recente ha stretto una collaborazione importante con Target e Maesa per realizzare una nuovadi bellezza che si prende cura non solo del corpo, ma anche delle emozioni e della mente. Prima di diventare un’imprenditrice ed una guru beauty,ha raggiunto il cuore di milioni di telespettatori recitando nella prima trilogia di High School Musical. I più affezionati la ricorderanno interpretare Sharpay Evans, ostinata quanto talentuosa e a tratti irritante che ha dato del filo da torcere a Gabriella e Troy. La sua carriera ha trovato terreno fertile soprattutto nel panorama di Disney Channel. È apparsa anche in altri prodotti – come Zack e Cody al Grand Hotel – ma negli ultimi anni ha messo da parte la vita d’attrice ...

