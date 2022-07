Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 17 luglio 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 17 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Mina Settembre ha totalizzato 2356 spettatori (16.62% di share) nel primo episodio e 2248 (18.08%) nel secondo; su Canale5 il film tv Paolo Borsellino si è portato a casa 1205 spettatori (share 10.58%). Su Italia1 lo speciale Le Iene Presentano: un paese di furbetti ha ottenuto 898 spettatori (11.00%); su Rai2 l’episodio della serie 9-1-1 ha avuto 850 spettatori (5.96%) e quello di 9-1-1 Lone Star 876 (6.26%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 827 spettatori (6.30%). Su Rete4 il film La scuola ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 18 luglio 2022)TV: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Mina Settembre ha totalizzato 2356 spettatori (16.62% di share) nel primo episodio e 2248 (18.08%) nel secondo; su Canale5 il film tv Paolo Borsellino si è portato a casa 1205 spettatori (share 10.58%). Su Italia1 lo speciale Le Iene Presentano: un paese di furbetti ha ottenuto 898 spettatori (11.00%); su Rai2 l’episodio della serie 9-1-1 ha avuto 850 spettatori (5.96%) e quello di 9-1-1 Lone Star 876 (6.26%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 827 spettatori (6.30%). Su Rete4 il film La scuola ...

