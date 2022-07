ASCOLTI TV 17 LUGLIO 2022: MINA SETTEMBRE (17,3%), LE IENE (11%), PAOLO BORSELLINO (10,6%), 911 (6%), IL TOUR (17,1%) (Di lunedì 18 luglio 2022) ASCOLTI TV 17 GIUGNO 2022 · Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2678 37.57 PT – 5410 38.59 24 – 2463 34.55 PT – 5188 37.01 Linea Blu – 306 10.50Tg1 – 742 19.24Weekly – 817 16.92Paesi che Vai – 869 17.39A Sua Immagine – 1163 18.19Santa Messa – 1342 21.25Angelus – 1958 23.09Linea Verde Estate – 2657 23.75Tg1 – 3390 28.22Una Voce per Padre Pio – 1206 12.02Una Voce per Padre Pio – v. nettoSogno e Son Desto – 1229 13.23Reazione a Catena – 2222 22.35Reazione a Catena – 3171 27.80Tg1 – 3446 26.79TecheTecheTè – 2964 21.13MINA SETTEMBRE – 2356 16.62 + 2248 18.08 864 11.39 + 847 12.32 163 12.20 + 134 11.98 1857 20.88 + 1758 22.81Tg1 + Speciale Tg1 + RaiNews – 1210 12.40 + 548 8.11 + 186 4.78 Prima Pagina – 316 14.70Tg5 – 931 22.57Viaggi del Cuore – 515 10.28Santa Messa – 906 17.62Storie ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 18 luglio 2022)TV 17 GIUGNO· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2678 37.57 PT – 5410 38.59 24 – 2463 34.55 PT – 5188 37.01 Linea Blu – 306 10.50Tg1 – 742 19.24Weekly – 817 16.92Paesi che Vai – 869 17.39A Sua Immagine – 1163 18.19Santa Messa – 1342 21.25Angelus – 1958 23.09Linea Verde Estate – 2657 23.75Tg1 – 3390 28.22Una Voce per Padre Pio – 1206 12.02Una Voce per Padre Pio – v. nettoSogno e Son Desto – 1229 13.23Reazione a Catena – 2222 22.35Reazione a Catena – 3171 27.80Tg1 – 3446 26.79TecheTecheTè – 2964 21.13– 2356 16.62 + 2248 18.08 864 11.39 + 847 12.32 163 12.20 + 134 11.98 1857 20.88 + 1758 22.81Tg1 + Speciale Tg1 + RaiNews – 1210 12.40 + 548 8.11 + 186 4.78 Prima Pagina – 316 14.70Tg5 – 931 22.57Viaggi del Cuore – 515 10.28Santa Messa – 906 17.62Storie ...

