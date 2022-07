“Ascoltatemi bene”. UeD, Soraia Allam vuota il sacco sulla crisi con Luca Salatino (Di lunedì 18 luglio 2022) Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam: le voci di crisi si rincorrono da settimane. Ora a parlare è la diretta interessata. Una crisi che sembra seguire a stretto giro l’addio tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Addio su cui lui aveva scritto un lungo post: “Ma la gente che senza conoscere una persona si arroga il diritto di dirle come deve vivere la propria vita, dando giudizi non richiesti…Esattamente che problemi ha?”, aveva scritto. E ancora: “Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente, avevo bisogno di staccare un po’ da tutto ho approfittato del viaggio per farlo”. “Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Uomini e Donne,: le voci disi rincorrono da settimane. Ora a parlare è la diretta interessata. Unache sembra seguire a stretto giro l’addio tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Addio su cui lui aveva scritto un lungo post: “Ma la gente che senza conoscere una persona si arroga il diritto di dirle come deve vivere la propria vita, dando giudizi non richiesti…Esattamente che problemi ha?”, aveva scritto. E ancora: “Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente, avevo bisogno di staccare un po’ da tutto ho approfittato del viaggio per farlo”. “Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo ...

Pubblicità

sonocretina_ : ascoltatemi bene elisa deve tagliarsi i capelli LI VOGLIO CORTI - clvffrd : RT @jawnbiboy: raga ascoltatemi bene Christopher Eccleston nel sessantesimo io la butto lì mi sta dando troppo queste vibes e domani è dome… - jawnbiboy : raga ascoltatemi bene Christopher Eccleston nel sessantesimo io la butto lì mi sta dando troppo queste vibes e doma… - parkmery_ : RT @jmikrokosmosk: OKAY BANGTAN ASCOLTATEMI BENE. ORA VOI ENTRATE TUTTI IN STA COSA E VI FATE UNA BELLA FOTO. MUOVERSI, AVANTI. https://t.c… - viverediansia2 : ascoltatemi bene mo che si va a votare non fate stronzate che io certa gente al governo (la destra) non ce la vogli… -