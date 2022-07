As: Ronaldo vuole giocare per Simeone ma l’Atletico non ha i soldi per finanziare l’operazione (Di lunedì 18 luglio 2022) È l’edizione odierna di As a fare il punto sulla vicenda Cristiano Ronaldo. Che continua a tenere banco, visto che il portoghese – è oramai cosa nota – avrebbe chiesto la cessione al Manchester United, spinto dal desiderio di giocare la prossima Champions League. Il punto è che non si capisce che squadra sarebbe disposto a prenderlo. The Athletic, diverse settimane fa, scrisse di tre club: il Chelsea, che ha battuto ritirata per il no di Tuchel; il Bayern, che per bocca di Kahn ha a più riprese sottolineato di non essere interessato a Cr7; il Napoli, ma la cosa in Italia non ha sostanzialmente mai trovato conferme. Nelle ultime ore, secondo il giornale spagnolo, si sarebbe fatto avanti un altro club: l’Atletico Madrid di Simeone. AS aveva già raccontato qualche giorno fa che era stato fatto un sondaggio informale, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) È l’edizione odierna di As a fare il punto sulla vicenda Cristiano. Che continua a tenere banco, visto che il portoghese – è oramai cosa nota – avrebbe chiesto la cessione al Manchester United, spinto dal desiderio dila prossima Champions League. Il punto è che non si capisce che squadra sarebbe disposto a prenderlo. The Athletic, diverse settimane fa, scrisse di tre club: il Chelsea, che ha battuto ritirata per il no di Tuchel; il Bayern, che per bocca di Kahn ha a più riprese sottolineato di non essere interessato a Cr7; il Napoli, ma la cosa in Italia non ha sostanzialmente mai trovato conferme. Nelle ultime ore, secondo il giornale spagnolo, si sarebbe fatto avanti un altro club:Madrid di. AS aveva già raccontato qualche giorno fa che era stato fatto un sondaggio informale, ...

Pubblicità

napolista : As: #Ronaldo vuole giocare per #Simeone ma l’#Atletico non ha i soldi per finanziare l’operazione Cr7 vuole lascia… - siamouominioca2 : @tuttonapoli Evidentemente #adl a soli 7€ al mese, ha “tutto illimitato”! Può chiamare Dybala, ma pure Messi, Ronal… - pidici2 : @MartinaC1203 Ronaldo a Manchester ha fatto sfracelli... Chiello va a svernare un anno in USA.... Dybala gioca 15 p… - Lamusicamisalva : RT @missionaryshin: Poi: -Dybala talmente finito che va alla Riomma alla metà di quello che prende -Chiellini finito e lo insultavate pure… - gabriele23p : @ecancellotti @GoalItalia @romeoagresti Chiariamoci perché Lewandowski vuole fuggire dal Bayern, perché Mané è volu… -