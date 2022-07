Arriva NEWBrew | la birra prodotta con l’acqua riciclata dagli scarichi fognari

(Di lunedì 18 luglio 2022) Èta una nuova, lacon. L’esperimento è stato condotto a Singapore e pare che il sapore di questasia del tutto simile a quello a cui siamo abituati.in collaborazione tra l’Agenzia nazionale perdi Singapore e il birrificio Brew, la nuovarappresenta un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la tutela ambientale. Dopo molto lavoro, gli ideatori del progetto sono riusciti a rendere il sapore di questamolto simile a tutte le altre presenti normalmente in commercio. “Sul serio, l’ho assaggiata e non avrei mai detto che fosse fatta di acqua del ...

Pubblicità

TeleAmbiente TV

Attualmente nella città - Stato asiatica è in commercio un solo tipo di, la Tropical Blonde Ale, birra bionda a fermentazione alta con una gradazione di 5%. IL PROCESSO DI PURIFICAZIONE Il ...Attualmente nella città - Stato asiatica è in commercio un solo tipo di, la Tropical Blonde Ale, birra bionda a fermentazione alta con una gradazione di 5%. IL PROCESSO DI PURIFICAZIONE Il ... Arriva NEWBrew, la birra con acqua di fogna filtrata La birra con acqua di fogna è una novità prodotta a Singapore ma che presto potrebbe arrivare anche in Europa, essendo una valida scelta ecologista.ARRIVA LA BIRRA FATTA CON L'ACQUA DI FOGNA "L'ho assaggiata, non avrei mai detto che è fatta di acqua del gabinetto" ...