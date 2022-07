Arriva il tweet di De Laurentiis: annunciato ufficialmente il nuovo acquisto del Napoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente annunciato tramite i propri canali social l’acquisto del difensore Leo Skiri Ostigard dagli inglesi del Brighton. Il nuovo difensore del Napoli era già stato presentato a sorpresa questa sera nella conferenza stampa conclusiva del ritiro di Dimaro Folgarida tenuta dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Ora è Arrivato anche il benvenuto del numero uno azzurro. La foto pubblicato da De Laurentiis ritrae proprio il patron del Napoli e l’ex Genoa nella cornice di Dimaro, accompagnata dalla scritta “Benvenuto Leo!”. tweet De Laurentiis Ostigard Leo Ostigard approda al ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Presidente delAurelio Dehatramite i propri canali social l’del difensore Leo Skiri Ostigard dagli inglesi del Brighton. Ildifensore delera già stato presentato a sorpresa questa sera nella conferenza stampa conclusiva del ritiro di Dimaro Folgarida tenuta dal direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli. Ora èto anche il benvenuto del numero uno azzurro. La foto pubblicato da Deritrae proprio il patron dele l’ex Genoa nella cornice di Dimaro, accompagnata dalla scritta “Benvenuto Leo!”.DeOstigard Leo Ostigard approda al ...

