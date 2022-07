Arrestata giornalista russa di blitz al tg con cartello pacifista (Di lunedì 18 luglio 2022) caption id="attachment 326332" align="alignright" width="300" Marina Ovsyannikova/captionMarina Ovsyannikova, la giornalista russa che a metà marzo irruppe durante il telegiornale del canale russo per il quale lavorava mostrando un cartello che contestava la guerra in Ucraina, è stata Arrestata in Russia. Lo riporta l'agenzia russa Ria citando il suo avvocato, Dmitry Zakhvatov: "E' stata Arrestata a casa, non sappiamo dove è stata portata. Suppongo che sia in qualche modo connesso con la sua manifestazione". Licenziata dalla televisione, Marina Ovsyannikova pochi giorni fa ha fatto una manifestazione di protesta a Mosca. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 luglio 2022) caption id="attachment 326332" align="alignright" width="300" Marina Ovsyannikova/captionMarina Ovsyannikova, lache a metà marzo irruppe durante il telegiornale del canale russo per il quale lavorava mostrando unche contestava la guerra in Ucraina, è statain Russia. Lo riporta l'agenziaRia citando il suo avvocato, Dmitry Zakhvatov: "E' stataa casa, non sappiamo dove è stata portata. Suppongo che sia in qualche modo connesso con la sua manifestazione". Licenziata dalla televisione, Marina Ovsyannikova pochi giorni fa ha fatto una manifestazione di protesta a Mosca.

