Arisa torna da professoressa ad Amici di Maria de Filippi? Al posto di quale docente potrebbe entrare (Di lunedì 18 luglio 2022) La cantante e showgirl potrebbe tornare ad Amici di Maria De Filippi come docente. A rivelarlo è TV Blog, che ha scatenato le previsioni sugli scenari posibili per i docenti della prossima stagione del talent show di Canale 5. Come potrebbero cambiare le commissioni di Amici. Arisa ad Amici di Maria De Filippi: cosa sappiamo Non ha mai smesso di far parlare di sé Arisa, che negli scorsi giorni ha pubblicato un nuovo singolo un po’ “trasgressivo” dal titolo Tu mí perdícíon. La cantante ha concluso un anno molto intenso, che l’ha vista indossare le vesti di una ballerina e creare un gossip sfrenato sulla sua vita sentimentale per una relazione con il suo maestro di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 luglio 2022) La cantante e showgirlre addiDecome. A rivelarlo è TV Blog, che ha scatenato le previsioni sugli scenari posibili per i docenti della prossima stagione del talent show di Canale 5. Comero cambiare le commissioni diaddiDe: cosa sappiamo Non ha mai smesso di far parlare di sé, che negli scorsi giorni ha pubblicato un nuovo singolo un po’ “trasgressivo” dal titolo Tu mí perdícíon. La cantante ha concluso un anno molto intenso, che l’ha vista indossare le vesti di una ballerina e creare un gossip sfrenato sulla sua vita sentimentale per una relazione con il suo maestro di ...

