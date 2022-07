Ariedo Braida: “Dybala è magico, nel 2015 lo volevo al Barcellona” (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo Dybala “ha la magia nel piede, è il classico 10 ormai quasi in via di estinzione, è la ‘Joya’ del calcio, è un campione e la Roma ha fatto bene a prenderlo”. Parola di Ariedo Braida, ex ds del Barcellona e consigliere sportivo della Cremonese, ai microfoni di “La politica nel pallone” di Gr Parlamento. Braida ricorda che “volevo portarlo nel 2015 al Barcellona quando giocava ancora nel Palermo, ma era ancora poco conosciuto e il Barcellona non ha fatto molta presa”. La sua Cremonese dovrà vedersela con l’argentino nella seconda giornata all’Olimpico: “Sarà un campionato molto duro, impegnativo, dobbiamo mettercela tutta, fare il possibile per mettere tutte quelle risorse e quell’esperienza che abbiamo in società per ottenere la ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo“ha la magia nel piede, è il classico 10 ormai quasi in via di estinzione, è la ‘Joya’ del calcio, è un campione e la Roma ha fatto bene a prenderlo”. Parola di, ex ds dele consigliere sportivo della Cremonese, ai microfoni di “La politica nel pallone” di Gr Parlamento.ricorda che “portarlo nelalquando giocava ancora nel Palermo, ma era ancora poco conosciuto e ilnon ha fatto molta presa”. La sua Cremonese dovrà vedersela con l’argentino nella seconda giornata all’Olimpico: “Sarà un campionato molto duro, impegnativo, dobbiamo mettercela tutta, fare il possibile per mettere tutte quelle risorse e quell’esperienza che abbiamo in società per ottenere la ...

