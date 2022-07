Aria condizionata in auto, attenzione alle possibili multe (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Aria condizionata rappresenta per molti una delle poche vie di fuga da questa torrida estate italiana. Sono in tantissimi nel Belpaese, infatti, a utilizzare anche in auto i sistemi di refrigerio: sono in pochi a sapere, tuttavia, che la legge italiana prevede multe fino a 444 euro per chiunque non rispetti alcune indicazioni sul suo utilizzo. E’ bene ricordare, infatti, che lo Stato italiano proibisce agli automobilisti di utilizzare l’Aria condizionata, con conseguente motore acceso, quando ci si trova in stato di “sosta” prolungata. Nel momento in cui l’autoveicolo dovrà fermarsi per un periodo di tempo più o meno prolungato, sarà obbligatorio spegnere il sistema di areazione. Una decisione, quella della legislatura italiana, volta a ridurre ... Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) L’rappresenta per molti una delle poche vie di fuga da questa torrida estate italiana. Sono in tantissimi nel Belpaese, infatti, a utilizzare anche ini sistemi di refrigerio: sono in pochi a sapere, tuttavia, che la legge italiana prevedefino a 444 euro per chiunque non rispetti alcune indicazioni sul suo utilizzo. E’ bene ricordare, infatti, che lo Stato italiano proibisce aglimobilisti di utilizzare l’, con conseguente motore acceso, quando ci si trova in stato di “sosta” prolungata. Nel momento in cui l’veicolo dovrà fermarsi per un periodo di tempo più o meno prolungato, sarà obbligatorio spegnere il sistema di areazione. Una decisione, quella della legislatura italiana, volta a ridurre ...

Pubblicità

SkyTG24 : Aria condizionata in auto, multe fino a 444 euro: ecco quando si rischia - corroborante : RT @zingaromarcelbs: In Arabia Saudita nella città di Mina, c'è una valle interamente ricoperta da tende per un totale di circa 20 km quadr… - Sakurauchi_Hime : RT @Enzoinformation: @DmitryEvic Ma basta offendere le intelligenze delle persone,veramente basta. Una volta la scimmia, una volta lo sport… - GrantNabel : @InfoAtac @battaglia_persa Visto che rispondete alle domande delle persone che usano i mezzi di trasporto. Chi cont… - ziabicia : RT @zingaromarcelbs: In Arabia Saudita nella città di Mina, c'è una valle interamente ricoperta da tende per un totale di circa 20 km quadr… -