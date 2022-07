Archiviato "NOI", l'attore abruzzese sarà protagonista di tre nuove serie. Ma il suo più grande successo è l'impegno umanitario (Di lunedì 18 luglio 2022) È entrato in punta di piedi nel mondo della fiction italiana Lino Guanciale. Ma in poco più di un decennio ne è diventato uno dei volti più amati. Era il 2011 quando, dopo una lunga militanza in teatro, Guanciale appariva per la prima volta in televisione ne Il silenzio dell’acqua. Da allora la sua presenza nelle serie si è moltiplicata e nella prossima stagione sarà il re indiscusso delle serie nostrane. Lino Guanciale, vita e carriera guarda le foto Leggi anche › Lino Guanciale, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 luglio 2022) È entrato in punta di piedi nel mondo della fiction italiana Lino Guanciale. Ma in poco più di un decennio ne è diventato uno dei volti più amati. Era il 2011 quando, dopo una lunga militanza in teatro, Guanciale appariva per la prima volta in televisione ne Il silenzio dell’acqua. Da allora la sua presenza nellesi è moltiplicata e nella prossima stagioneil re indiscusso dellenostrane. Lino Guanciale, vita e carriera guarda le foto Leggi anche › Lino Guanciale, ...

