Apple sfida il mondo: offerti 2 milioni di dollari a chi riesce a violare la "Modalità di blocco" (Di lunedì 18 luglio 2022) In occasione del WWDC 2022, la Apple ha lanciato la cosiddetta "Modalità di blocco". Si tratta di una funzionalità di iOS 16, l'ultimo sistema operativo della Mela, con l'obiettivo di contrastare i software spy, i cosiddetti spyware ed evitare intrusioni indesiderate nel proprio telefonino. Apple, 18/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta, come ricorda techprincess.it, di una Modalità di difesa estremamente importante, che serve a supportare gli utenti che hanno il sospetto che il loro telefono sia stato attaccato da un Trojan. Inoltre, serve a proteggere il proprio iPhone dal monitoraggio di fonti sconosciute. Una Modalità su cui la Apple fa cieco affidamento al punto che ha lanciato una "scommessa" inattesa: chiunque riesce a violare ...

