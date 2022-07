Antonio Ferraioli: “Far rimanere il Paese senza Governo è una scelta folle e scellerata” (Di lunedì 18 luglio 2022) di Monica De Santis Quelle che sono appena trascorse sono state delle settimane, per non dire dei mesi importanti per la ripartenza dell’indotto turistico. L’economia, anche sul territorio salernitano, sembra essere finalmente ripartita. A fare un punto, con non poca preoccupazione per le recenti problematiche di Governo, è Antonio Ferraioli, presidente di?Confindustria Salerno che, come detto, conferma la ripartenza economica, ma… “Quello che è estremamente preoccupante, la situazione attuale che si è esagerata. Indubbiamente questa crisi politica è estremamente preoccupante”. Il presidente Ferraioli non nasconde che vista la situazione che si sta vivendo anche a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina, l’Italia non aveva di certo bisogno di una crisi di Governo, che purtroppo potrebbe arrecare non ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 18 luglio 2022) di Monica De Santis Quelle che sono appena trascorse sono state delle settimane, per non dire dei mesi importanti per la ripartenza dell’indotto turistico. L’economia, anche sul territorio salernitano, sembra essere finalmente ripartita. A fare un punto, con non poca preoccupazione per le recenti problematiche di, è, presidente di?Confindustria Salerno che, come detto, conferma la ripartenza economica, ma… “Quello che è estremamente preoccupante, la situazione attuale che si è esagerata. Indubbiamente questa crisi politica è estremamente preoccupante”. Il presidentenon nasconde che vista la situazione che si sta vivendo anche a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina, l’Italia non aveva di certo bisogno di una crisi di, che purtroppo potrebbe arrecare non ...

Pubblicità

Ivamaior : ?????? ???????????????? ?? Camorra, non c’è pace per la Masseria Antonio Esposito Ferraioli ?? Ascoltiamo il direttore @equobar - concentrazione : #camorra, non c'è pace per la Masseria Antonio Ferraioli - GrSociale : ?????? ???????????????? ?? Camorra, non c’è pace per la Masseria Antonio Esposito Ferraioli ?? Ascoltiamo il direttore… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Masseria Antonio Esposito Ferraioli ancora sotto attacco: “Nuove minacce della camorra” - NapoliToday : #Cronaca Masseria Antonio Esposito Ferraioli ancora sotto attacco: “Nuove minacce della camorra”… -