Antitrust, Rustichelli: "Tra 2021 e 2022 sanzioni per 1,4 mld" (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – "Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 l'Autorità ha irrogato sanzioni in materia di tutela della concorrenza per oltre 1,4 miliardi di euro, e in materia di tutela del consumatore il totale delle sanzioni irrogate ammonta a 100 milioni di euro". A snocciolare le cifre dell'attività dell'Antitrust è stato il presidente dell'Autorità Roberto Rustichelli illustrando la Relazione annuale alla Camera. Ma non solo, da una stima effettuata secondo la metodologia suggerita dall'Ocse emerge che gli interventi dell'Agcm in materia di concorrenza, nel periodo 2015-2020, hanno generato benefici a favore delle imprese e dei consumatori superiori a 5 miliardi di euro. Rustichelli non ha mancato di sottolineare poi come l'approvazione del disegno di legge ...

