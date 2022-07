Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 18 Luglio

(Di lunedì 18 luglio 2022) La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. La presenza della zia Adolfina si fa sempre più ingombrante e insopportabile.Blanca viene maltrattata da Rodolfo, eccessivamente insofferente. Victoria comincia a sedurre Cristóbal. Il maestro Tabuyo assiste allo spettacolo della Bella Margarita Segui ZON.IT su Google News.

Pubblicità

ggiiaadaaa : beh vedi un po’ te sei una pagina di anticipazioni - redazionetvsoap : Brutte sorprese... #seisorelle #anticipazioni #rai1 - AnnaMancini81 : Sei sorelle: le trame degli episodi dal 18 al 22 luglio 2022 - telodogratis : Sei sorelle, le anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022 - MondoTV241 : Anticipazioni di Sei Sorelle dal 18 al 22 luglio 2022 #anticipazioni #seiSorelle -

Questa settimanapagine imperdibili: in primis proveremo a rispondere alla domanda precedente ... troverete 6 pagine interamente dedicate: what else LA NOSTRA EDICOLA DIGITALE LE...Dopo il successo della prima stagione (milioni di telespettatori) e delle repliche - che hanno ... LeLo sceneggiatore Fabrizio Cestaro ha anticipato che in Mina Settembre 2 la ...Nona tappa dell’ Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra Tour che questa sera, lunedì 18 luglio, farà tappa a Napoli per uno show indimenticabile. La location scelta è quella dell’Arena Flegrea, ...Due delle Sei sorelle avranno brutte sorprese, spoiler Tanti problemi in arrivo per le Silva nelle prossime puntate italiane di Sei Sorelle. Dopo tanti ...